Le Rochelais Grégory Alldritt en lice pour le Prix EPCR du Joueur Européen de l’Année 2022

La liste des 15 nommés pour cette prestigieuse récompense individuelle vient d’être dévoilée. Le troisième ligne international et capitaine des Maritimes est un des cinq Français sélectionnés, tout comme le Toulousain Antoine Dupont, lauréat l’an dernier.

Le capitaine du Stade Rochelais Grégory Alldritt en lice pour le Prix EPCR du Joueur Européen de l’Année 2022. 15 joueurs dont cinq Français sont nommés. Les instances du rugby européen mettent en avant les statistiques et l'abattage du 3e ligne international rochelais, vainqueur des All Blacks en novembre dernier au stade de France. Grégory Alldritt totalise cette saison 45 ballons joués à la main et sept passes après contact pour le Stade Rochelais.

Le vainqueur de l'édition 2021 du Prix EPCR du Joueur Européen n'est autre que le demi-de-mêlée du Stade Toulousain Antoine Dupont, élu par la suite Joueur World Rugby de l'Année. Gaël Fickou (Racing 92), Damian Penaud (ASM Clermont) et Cameron Woki (Bordeaux-Bègles) sont les autres tricolores nommés.

Grégory Alldritt a fait tomber les All Blacks en novembre dernier au Stade de France © AFP - JEAN CATUFFE / DPPI VIA AFP

Le 28 mai à Marseille

Le gagnant de la douzième édition de cette récompense se verra remettre le Trophée commémoratif Anthony Foley en mémoire de l’ancien entraineur et capitaine du Munster Rugby. Vous pouvez VOTER ICI dès maintenant et vous aurez la possibilité de remporter un ballon et un maillot dédicacés par l’un des clubs finalistes de la Champions Cup.

La liste des 15 nommés sera ensuite réduite à cinq joueurs en mai, après les demi-finales de Champions Cup et de l'EPCR Challenge Cup, par une combinaison du vote du public et de l’avis d’un jury d’experts (*). A noter que, si certains joueurs non retenus dans la liste initiale se distinguent pendant la phase éliminatoire, alors ils pourront être intégrés à la liste restreinte.

Les votes seront de nouveau ouverts et le vainqueur de l’édition 2022 sera révélé à l’issue de la finale de la Champions Cup, le samedi 28 mai à Marseille.

(*) Jury d’experts : Erik Bonneval (beIN SPORTS), Bryan Habana (double vainqueur de la Champions Cup), Lee McKenzie (Channel 4), Alan Quinlan (Virgin Media) et Dimitri Yachvili (France Télévisions)

Liste des nommés pour le Prix EPCR du Joueur Européen de l’Année 2022

Grégory ALLDRITT (Stade Rochelais)

(Stade Rochelais) Alex DOMBRANDT (Harlequins)

(Harlequins) Caelan DORIS (Leinster Rugby)

(Leinster Rugby) Antoine DUPONT (Stade Toulousain)

(Stade Toulousain) Gaël FICKOU (Racing 92)

(Racing 92) George FORD (Leicester Tigers)

(Leicester Tigers) Michael LOWRY (Ulster Rugby)

(Ulster Rugby) Jimmy O'BRIEN (Leinster Rugby)

(Leinster Rugby) Jack O'DONOGHUE (Munster Rugby)

(Munster Rugby) Damian PENAUD (ASM Clermont Auvergne)

(ASM Clermont Auvergne) Semi RADRADRA (Bristol Bears)

(Bristol Bears) Sam SIMMONDS (Exeter Chiefs)

(Exeter Chiefs) Marcus SMITH (Harlequins)

(Harlequins) Josh VAN DER FLIER (Leinster Rugby)

(Leinster Rugby) Cameron WOKI (Union Bordeaux-Bègles)

Précédents lauréats

2021 : Antoine Dupont (Stade Toulousain), 2020 : Sam Simmonds (Exeter Chiefs), 2019 : Alex Goode (Saracens), 2018 : Leone Nakarawa (Racing 92), 2017 : Owen Farrell (Saracens), 2016 : Maro Itoje (Saracens), 2015 : Nick Abendanon (ASM Clermont Auvergne), 2014 : Steffon Armitage (RC Toulon), 2013 : Jonny Wilkinson (RC Toulon), 2012 : Rob Kearney (Leinster Rugby), 2011 : Sean O'Brien (Leinster Rugby), 2010 : Ronan O'Gara (Munster Rugby – meilleur joueur des 15 premières années des Coupes d’Europe)