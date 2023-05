Le Rochelais Grégory Alldritt encore nommé pour le titre de joueur européen de l'année

C'est devenu un habitué des nominations et on ne s'en lasse pas. Le troisième-ligne international Grégory Alldritt fait partie des cinq derniers joueurs encore en lice pour le titre de joueur européen de l'année 2023. Le capitaine du Stade Rochelais est bien entouré. Son coéquipier gersois en équipe de France, Antoine Dupont (vainqueur en 2021), fait partie sans surprise des cinq finalistes. Les deux tricolores sont en concurrence avec trois internationaux irlandais du Leinster. Le troisième-ligne Josh van der Flier, tenant du titre, le centre Garry Ringrose et le troisième ligne Caelan Doris.

Les cinq nommés ont été désignés par un jury d'experts, dont le Sud-Africain Bryan Habana et l'ex-international biarrot Dimitri Yachvili. Par ailleurs, près de 20 000 fans ont déjà pris part aux votes pour réduire la liste des nommés 15 à 5. Le gagnant sera connu le jour de la finale de la Champions Cup. Ca tombe bien, quatre des cinq joueurs nommés seront présents le 20 mai à l'Aviva Stadium. Vous pouvez voter ici.