Le rugbyman rochelais Will Skelton est sélectionné avec les Wallabies australiens pour la première fois depuis 2016. Il est arrivé à La Rochelle en 2020.

Le Rochelais Will Skelton sélectionné en équipe d'Australie

Will Skelton, le deuxième ligne de La Rochelle, international australien.

Un Rochelais est sélectionné en équipe d'Australie : on a appris tôt ce vendredi matin que Will Skelton est sélectionné avec les Wallabies pour la tournée européenne des Australiens en novembre.

Le deuxième ligne, arrivé à La Rochelle il y a un an, est une pièce maîtresse du pack rochelais. Il avait déjà été sélectionné à 18 reprises en équipe d'Australie, mais ce n'était plus arrivé depuis 2016. Il profite en fait de l'assouplissement des règles de sélection de l'Australie, qui pénalisaient jusque là joueurs basés à l'étranger.

Will Skelton fait donc partie des 37 joueurs, dont trois évoluant en France (avec Rory Arnold et Tolu Latu), qui rencontreront l'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles en novembre. L'entraîneur australien estime que ces "joueurs expérimentés venant de l'étranger" "contribueront sans aucun doute au développement" des Wallabies.

Rappelons que Will Skelton ne joue pas ce samedi contre Castres en Top 14 : c'est son dernier match de suspension après le carton rouge reçu contre Toulouse en ouverture du championnat. Il avait été suspendu cinq semaines pour un plaquage dangereux.