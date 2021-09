Le Rouen Normandie Rugby fait peau neuve cette saison et veut briller pour sa première à domicile

Première pour le nouveau staff, première pour la douzaine de nouveaux joueurs arrivés cet été au Rouen Normandie Rugby, première de la saison à Robert-Diochon, première fois sur cette nouvelle pelouse hybride, les joueurs du RNR veulent briller ce vendredi soir face à Narbonne. Ce match compte pour la deuxième journée de Pro D2.

"Défendre nos terres"

Ce n'est pas la défaite face à Carcassonne (1ere journée de Pro D2) vendredi dernier (30-14) qui fera mettre un genou à terre au RNR. "Ce n'est pas satisfaisant pour nous mais on sait ce que l'on doit régler, la discipline, la mêlée. On essaie de trouver des repères dans le jeu. Et le plus important c'est que l'on corrige ça pour notre premier match à domicile. C'est essentiel de montrer que l'on va bien défendre nos terres cette année", explique Mathieu Bonnot, le capitaine à France Bleu Normandie.

Défendre les terres rouennaises avec les nouvelles recrues. "Ce premier match va être spécial parce que retour du public déjà", se réjouit Willy N'Diaye, nouveau joueur qui vient de Valence/Romans. "Encore plus important parce que c'est Narbonne et c'est un promu qui vient jouer chez nous. Et puis première pour moi aussi", complète-t-il en souriant.

"C'est un moment que l'on attend aussi, le fait de nous installer dans notre maison, dans notre tanière, tanière des lions. Bien sûr que l'on va tenir compte de Narbonne mais on va surtout s'occuper de nous, de maîtriser le jeu, de notre performance pour pouvoir prétendre à une victoire", analyse Renaud Dulin, entraîneur des trois quarts et de l'attaque.

Cette victoire permettrait aux Rouennais de bien lancer leur troisième saison en Pro D2.