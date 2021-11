Le Rugby à 7 féminin à l'honneur avec un tournoi international cette semaine à Romagnat et Issoire

L'équipe de France féminine de Rugby à 7, vice-championne olympique à Tokyo, va disputer un tournoi international à quatre vendredi et samedi prochain. Avant cela, les équipes vont participer à un entraînement collectif ouvert au public ce mardi et ce mercredi.

"Faire de Clermont et de l'Auvergne une vitrine du sport féminin et du rugby à 7". L'objectif est clair pour David Courteix, ex-joueur de l'ASM et entraineur de l'équipe de France féminine de rugby à 7. L'Auvergnat organise un tournoi de type "Fast Four" dans le Puy-de-Dôme les vendredi 5 et samedi 6 novembre, en partenariat avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby.

La France, l'Irlande, la Tunisie et l'Espagne vont s'affronter dans ce tournoi amical et préparatoire. Le spectacle sera forcément au rendez-vous, puisque les Bleues sont tout simplement vice-championnes olympiques en titre. Elles ont été battues par les Néo-Zélandaises (26-12) en finale fin juillet à Tokyo.

"L'idée, c'était d'amener l'équipe de France de rugby à 7 sur la région Auvergne et d'inviter des nations étrangères à participer à une compétition amicale en quelque sorte, mais préparatoire à la saison", explique David Courteix. "Ce tournoi sera sous la forme d'un fast-four, c'est-à-dire que toutes les équipes se rencontrent, avant une phase finale. Les six premiers matchs auront lieu vendredi (5 novembre) à Romagnat. Les deux demi-finales et les matchs de classement seront disputés le lendemain (samedi 6) à Issoire en périphérie de la rencontre de FédéraIe 1, entre l'US Issoire et Nuits-Saint-Georges".

Début des entraînements ce mardi

Avant cela, les quatre équipes vont débuter leurs entraînements dans diverses structures puydômoises ce mardi, mercredi et jeudi. Des séances qui seront ouvertes au public notamment à la Maison du Rugby à Riom, au stade Leclanché à Clermont-Ferrand ou encore au stade Couturier à Cournon-d'Auvergne (voir le calendrier).

L'occasion de jauger les progrès des équipes adverses connues pour avoir un assez bon niveau, selon l'entraineur des Françaises. "L'Irlande et l'Espagne sont deux équipes assez solides sur le plan international. Et puis la Tunisie revient avec un vrai projet professionnel, c'est une équipe en devenir, mais qui sera un adversaire redoutable" affirme David Courteix.

David Courteix entraineur de l'équipe de France 7 féminin et Julien Candelon, manager des équipes de France 7 © Radio France - Thomas Loret

La place de la femme dans le sport

Ces temps de jeu sur les terrains seront complétés par une conférence "Le sport féminin en grand" qui aura lieu ce mardi 2 novembre à 18h30 dans la salle de conférences de la Maison des Sports à Clermont-Ferrand.

Le réseau Femmes et Sport 63 réunira des représentants et joueuses de chaque délégation pour échanger sur la place de la femme dans le sport.

Le rugby féminin en Auvergne

Selon la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby, le nombre de filles licenciées ne cesse d'augmenter ces dernières années. La région Aura compte 4050 licenciées. Un chiffre en progression de 5% sur un an. mais bien loin d'égaler le nombre de licenciés masculins : ils sont 38.723 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Concernant l'Auvergne, on recense 555 filles licenciées dans le Puy-de-Dôme, 127 dans l'Allier et 74 en Haute-Loire.