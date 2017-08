Le Rugby Club de Guéret cherche des jeunes joueurs !

Le club phare de la Creuse est en manque de jeunes joueurs, il lance une campagne de communication pour y remédier.

Les jeunes rugbymen se font de plus en plus rares. La saison dernière, la Fédération française a perdu 20 000 licenciés. Une situation qu'on retrouve en Creuse: en 7 ans, le nombre de licenciés au Rugby Club Guérétois Creuse a diminué de 50%. Alors pour relancer l'amour de leur sport chez les jeunes Creusois, le club a décidé de monter une campagne de communication. Refonte du site internet, présence sur les réseaux sociaux, mais également affichage en 4x3 sur le rond-point cacahuète de Guéret.

L'objectif est notamment de rappeler les valeurs d'une école de rugby : le plaisir, mais aussi la sécurité. Nicolas Puydebois, coordinateur sportif du club craint en effet que le top 14 donne une mauvaise image du rugby. Le Championnat français est d'une excellent niveau, peut-être le meilleur au monde, mais le jeu pratiqué a de quoi effrayer plus d'un parent. Les joueurs sont devenus des montagnes de muscles se percutant à très grande vitesse, et les commotions cérébrales se multiplient. Pas de quoi donner envie d'inscrire son enfant dans une école de rugby.

Le niveau du XV de France a très certainement un impact également sur l'absence d'engouement pour le rugby depuis plusieurs années. Il faut remonter très loin pour avoir une équipe nationale qui enchaîne d'aussi mauvais résultats. Or l'on sait que le nombre de jeunes qui s’inscrivent dans un club de sport est directement lié aux résultats de l'équipe de France de ce sport ou de ses athlètes phares. Tant que le XV de France sera mauvais, il sera difficile de relancer les inscriptions.

Aujourd'hui la Direction technique nationale est bien consciente du problème et a décidé de modifier sa politique de formation, en s'appuyant sur ce qui a fait le succès du rugby français, le jeu de passes et de mouvement, le fameux "french flair". C'est aussi ce que cherche à enseigner le club de rugby de Guéret, qui veut donc rassurer les parents et leur rappeler, par la voix de Nicolas Puydebois, que contrairement à ce que l'on croit parfois en regardant le top 14, le rugby est d'abord un sport d'évitement avant d'être un sport de contact.

INFO : pour tout demande de renseignements, appelez le 05.55.52.76.24