Le Rugby Club du Mans provisoirement en tête de Championnat Honneur

Le Mans, France

C'est une victoire qui fait du bien aux rugbymen du Mans : 34-19 contre le XV de l'Erdre, club qui a causé la dernière défaite des manceaux en phase aller du Championnat Honneur, en octobre dernier. Depuis, le RCM est invaincu, et lorgne sur la première place du classement. Il vient même de la prendre temporairement à Cholet, qui a un match de retard.

Une fin de saison dense

Les manceaux comptent bien batailler avec Cholet pour cette première place, et pour cela, il faudra gagner les quatre dernières rencontres de la saison, à commencer par Nantes dans deux semaines. Face aux derniers du classement, pas question pourtant de faire preuve d'excès de confiance explique Alfred Morizot : "c'est typiquement le genre de match où on devra continuer à travailler. Ils ont de bonnes qualités, notamment dans la conservation du ballon et ils font de belles séquences".

On ne veut pas se projeter trop loin, on a encore des matchs difficiles à venir !

"Dans le groupe, on a un peu peur de se rater sur un match plus facile, on veut rester concentrés !", lance le président du club, Jean-Michel Vauvy. "On ne prend aucun adversaire de haut, l'essentiel pour nous est de progresser à chaque match", renchérit le coach Fabrice Garnier. Il faudra enchaîner après Nantes contre deux gros adversaires : Châteaubriant et Saint Herblain.

Viser la place de leader voire la montée

Avec une succession de victoires et plusieurs bonus offensifs remportés sur les dernières rencontres, le Rugby Club du Mans a les moyens de faire suer Cholet. "On peut espérer jouer la finale contre eux, se félicite Alfred Morizot. _Sur toute la fin de saison, l'objectif c'est de gagner, ce sera encore plus le cas en finale évidemment_".

"Il y a un horizon très optimiste pour nous, mais maintenant il faut gagner les prochains matchs, _terminer le championnat si possible devant Cholet, en espérant les battre en finale pour monter en Fédérale 3_", précise le président du club. Ça n'est plus arrivé depuis 2006 pour les manceaux, comme pour tous les autres clubs de rugby sarthois.