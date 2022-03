Le Rugby Club L'Aurence espère surfer sur les bons résultats du XV de France

Dans la petite salle proche d'une école, des photos sont affichées fièrement sur les murs. "Ici, vous avez notre premier président qui a beaucoup fait pour le club" raconte Joshua Chick, le vice-président du Rugby Club L'Aurence. En face, un trophée est mis en lumière sur une armoire. Histoire de motiver les quelques 70 licenciés (hors école de rugby) des équipes féminines et masculines.

Une soirée-recrutement organisée

Il y a quelques mois, la Fédération Française de Rugby s'était gargarisée de bons résultats en terme de licenciés. Dans un communiqué, elle expliquait que l'an passé, en 2021, "le nombre de licenciés est plus important qu’en 2019 avant le début de la pandémie : +6,76% de pratiquantes et pratiquants, toutes catégories confondues et +16,90% de jeunes nouveaux pratiquants en Ecole de Rugby." En Haute-Vienne, le nombre de licenciés s'élève à environ 2 220. Une hausse significative nous fait-on savoir au comité départemental du département.

Dans le petit club limougeaud, créé depuis 1974, on s'active aussi pour recruter du monde. Léonie Caillaud et Camille Aspect, deux joueuses du club, ont fait du porte-à-porte près de chez elle, dans leur milieu étudiant. "On a fait une soirée opération recrutement. Il y a pas mal de filles qui jouent aujourd'hui tous les week-ends et qui sont issues de cette soirée" explique Léonie. "Et puis, il y a aussi d'autres filles qui viennent nous voir jouer le dimanche" ajoute Camille. Elle-même explique avoir rejoint le club "par hasard". Un bonheur qu'elle partage dans une équipe très soudée, comme on a pu le voir récemment lors d'un match amateur.

Attirer du monde au club par un rugby familial

"On pratique un rugby familial, convivial" souligne Joshua Chick, le vice-président du Rugby Club L'Aurence. "On a un pôle séniors masculin, un pôle féminin à dix et une école de rugby." Dans l'agglomération limougeaude, Panazol propose aussi ce type d'infrastructures. A Limoges, à part l'USAL, le Rugby Club L'Aurence est le seul à pouvoir le proposer. Installé dans le quartier du Val de l'Aurence, il cherche donc toujours à recruter. Même si parfois, c'est compliqué, avoue-t-on. "C'est plus simple de jouer parfois au foot : vous prenez un ballon et vous tapez contre un mur. Au rugby, c'est plus compliqué" souligne Joshua Chick. La fierté du vice-président ? A long terme, ce serait d'accueillir dans son club des jeunes du quartier.

Le reportage au Rugby Club L'Aurence Copier

En attendant, à l'image des grands clubs professionnels, on peut dire que le "groupe vit bien". Les féminines, à qui il reste deux matchs, sont en position d'aller en phase finale, ce qui serait d'ailleurs une autre fierté du vice-président. L'équipe masculine, elle, c'est plus compliqué. Pas de phase finale pour la trentaine de joueurs. Qu'importe. On parle de rugby familial, ici. "D'ailleurs, toutes les joueuses et joueurs, mes enfants les appellent tonton ou tata" rigole Pierre Nouailhas, première ligne de 32 ans.

Les joueurs et joueuses du Rugby Club L'Aurence

Le jeune papa avoue quand même que les bons résultats de l'équipe de France peut les aider à recruter. Au boulot (ces joueurs sont amateurs, faut-il le rappeler), le lundi après une victoire, "on vient me parler en disant 'tiens, on a vu l'équipe de France, ça se passe bien', alors que ces gens ne s'intéressent pas au rugby." A un an de la Coupe du Monde sur le territoire français, Pierre espère donc que cela se capitalise dans son club.

Joshua Chick : "Lorsqu'il y a une Coupe du Monde, quelque soit le sport, le nombre de licenciés augmente" Copier

"Pour nous, ce n'est que du positif" explique Joshua Chick en parlant des résultats de l'équipe de France. Reste désormais à progresser, à trouver les sponsors qui seraient prêts à soutenir le club, qui a subi, comme les clubs amateurs, la crise du Covid.