Le rugby Club Nîmois vainqueur de Toulouse reprend la pole position

Ils n'avaient plus joué depuis plus d'un mois à cause de la pandémie de covid-19. Les rugbymen du RC Nîmois se sont imposés 23 à 12 ce dimanche après-midi face aux Toulousains du Toac-Toec. Les nîmois reprennent la première place de leur poule de Fédérale Une, dans un championnat très perturbé par la crise du Covid.

