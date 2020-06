Le Rugby Club Toulonnais entre dans une nouvelle ère

Le Rugby Club Toulonnais version 2020/2021 a été présenté ce vendredi au centre d'entrainement du club, en présence notamment de Bernard Lemaître, son président. Avec 3 arrivées de joueurs et 12 départs, c'est un changement radical de politique qu'amorce le club varois. "On tire un trait et on passe à une ère nouvelle" a indiqué celui qui a succédé à Mourad Boudjelall.

Bernard Lemaître qui évoque les rouges et noirs des années 2010 : "Cela ne se reproduira plus. Non pas que nous n'aimons pas les belles victoires, mais que ce modèle n'est plus possible. Car il conduit droit dans le mur". Car c'est un modèle totalement différent que propose l'actionnaire principal. Fini les recrutements de stars à tour de bras. "On a été un peu déçus ces derniers temps, alors on est plus prudents" commente-t'il.

3 arrivées..et beaucoup de jeunes

L'effectif qui est donc finalisé est certes conséquent mais il n'est pas "clinquant" pour reprendre l'expression de l'homme d'affaires. Trois nouveaux joueurs endosseront donc le maillot rouge et noir la saison prochaine : Boyadjis, Jolmes et Toeava. Douze partiront en revanche, et ne fouleront plus quotidiennement la nouvelle pelouse du centre d'entraînement : Gorgodze, Messam, Onambélé, Van der Merwe, Vernet, Vanverberghe, Bonneval, Milner-Skudder (qui n'est finalement jamais venu), Savea, Webb, Cottin, Foliaki, et Smaïli. Les jeunes issus du centre de formation de Toulon sont très largement mis en avant. "L'essentiel des troupes doit venir de notre centre de formation" indique Bernard Lemaître.

La star à Toulon

"La star à Toulon c'est l'équipe" rappelle Patrice Collazo, le manager général. Avec une ambition, terminer le challenge européen et ramener le seul titre qui manque au club. Avant de se positionner confortablement en Coupe d'Europe. Et en haut du tableau en Top 14. "Nous avons construit un effectif qui nous le permet" conclut l'homme fort du RCT qui en a profité pour adresser un message aux supporters : "Prenez vos abonnements maintenant, mais vous ne commencerez à payer qu'au moment de la reprise du Championnat, le 4 septembre à priori. Sinon, les tarifs seront calculés au prorata".