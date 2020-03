Coronavirus : le Rugby Club Toulonnais lance une cagnotte pour les hôpitaux toulonnais

Le Rugby Club Toulonnais en appelle à la générosité de ses supporters pour aider les hôpitaux toulonnais, en lançant une cagnotte solidaire sur la plateforme Leetchi. Un tirage au sort récompensera les donateurs à partir de 10 euros. Le club indique que "comme au rugby, c'est collectivement que nous l'emporterons face à la maladie"

Sur une idée des joueurs du Stade Rochelais et à l'initiative des joueurs du RCT et du médecin du club, Didier Demory, la cagnotte va permettre de soutenir les établissements hospitaliers et les personnels en première ligne dans la lutte contre le Coronavirus. En quelques heures, la cagnotte affiche déjà plus de 6.000 euros.

Un don contre un objet d'un joueur

À partir de 10 euros de dons, vous pouvez en effet potentiellement gagner un maillot ou un objet ayant appartenu à un joueur. Le Rugby Club Toulonnais organisera un tirage au sort.

Et le premier rouge et noir à faire preuve de solidarité, c'est le pilier Emerick Setiano, qui offre son équipement de jeu noir (maillot, short et chaussettes) porté cette saison.

Pas de petits dons

Et puis donner, c'est aussi le sentiment d'avoir participé à une cause, un combat. Et pour ça, pas de petits dons. Pour certains d'entre nous, un ou deux euros, c'est déjà un immense effort. Mais cet effort contribue comme n'importe quelle autre somme à soutenir les hôpitaux qui en seront les destinataires.