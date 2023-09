Le rugby dans l'Yonne peut-il bénéficier de l'effet coupe du monde ?

La coupe du monde de rugby en France débute ce vendredi 8 septembre, à 21h15. La France, pays hôte ouvre le bal, avec ce choc contre la Nouvelle-Zélande. C'est l'occasion de faire le point sur le rugby dans l'Yonne, où il y a neuf clubs et 1 080 licenciés,** c'est dix fois moins de licenciés que dans le foot.

France Bleu Auxerre : Quand on aime le rugby et qu'on vit dans l'Yonne, n'est-ce pas un peu difficile de se faire une place ?

Oui, ce qui est difficile, c'est notre situation géographique puisque le comité lyonnais est rattaché à la Ligue de Bourgogne Franche-Comté. Et au niveau des jeunes, ce sont les déplacements en Bourgogne Franche-Comté qui sont difficiles, puisque chaque déplacement du samedi nécessite de partir d'environ 8 heures le matin jusqu'à un retour vers 21 heures. Puis, garder les jeunes, après, quand ils quittent leur territoire, pour aller faire leurs études à Dijon, Troyes ou Paris, c'est ce qui est le plus difficile pour nous.

Il y a pourtant eu, il y a une vingtaine d'années, un tournoi international des 12/13 ans dans l'Yonne, la culture icaunaise et celle de l'ovalie ne sont pas incompatibles ?

Le tournoi dont vous faites référence est le tournoi cadets qui avait lieu à Montbard, qui a été porté par un monsieur extraordinaire qui s'appelle Joël Cohen, qui a réussi à faire venir des équipes du monde entier. Afrique du Sud, Argentine. C'est quelque chose qui a profité également à tout le département puisque, en parallèle du tournoi officie, nos équipes pouvait accueillir des délégations. J'ai moi même accueilli des Argentins, des Sud-Africains, des Marocains à la maison dans le cadre de ces échanges. Et c'était pour les enfants puisqu'il fallait avoir des enfants du même âge. C'était vraiment hyper intéressant.

Camille Chat et Florian Fritz sont icaunais et internationaux, ca ne permet pas d'attirer les jeunes ?

Camille Chat est un excellent ambassadeur puisque déjà c'est un garçon charmant. C'est un garçon qui est attaché au département. Et à chaque fois, Camille se prête au jeu des photos, des dédicaces. Et c'est vraiment un plus. Et tous les enfants du département s'identifient à Camille.

Le match de la France contre la Nouvelle-Zélande, c'est ce vendredi 8 septembre au soir, coup d'envoi 21h15 et match à suivre en direct et intégralement sur France Bleu.