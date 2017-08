Le rugby féminin sur le devant de la scène grâce aux Bleues et aux Gazelles de Dijon

Le rugby féminin sur le devant de la scène avec les bons résultats de l'équipe de France. Le XV des bleues défie ce mardi soir les anglaises en demi-finale de la coupe du monde à Belfast. De bons résultats qui profitent aussi aux clubs en région. Reportage avec les Gazelles à Dijon.

C'est un fait, le rugby féminin intéresse un public de plus en plus nombreux. 3 millions de téléspectateurs pour le 1/4 de finale entre la France et l'Irlande. Un public plus nombreux aussi autour des terrains en région, comme à Dijon. Le club de rugby dijonnais attire 2 à 300 spectateurs pour chaque match des Gazelles. Et c'est loin d'être terminé parie Didier Foulont, son président depuis quatre ans.

Un effet "équipe de France"

"Il y a un effet "équipe de France qui nous donne un bon coup de main" reconnait Didier Foulont, le président des Gazelles, "mais c'est aussi dû aux bons résultats du club avec la remontée en Fédérale 1".

Un jeu plus simple et plus plaisant

Mais si le rugby féminin trouve aujourd'hui un nouveau public, c'est aussi car les filles ont su proposer un jeu engagé et inspiré, pour Didier Couette, entraîneur depuis 10 ans des gazelles dijonnaises.

Une seconde famille pour les joueuses

L'état d'esprit est aussi important sur le terrain qu'en dehors reconnait Tiffanny Drain. Elle attaque sa troisième saison avec les Gazelles comme deuxième ligne et s'impatientait de retrouver ses coéquipières, "car il y a le match et l'ambiance entre nous et c'est pour ça que je suis là".

De gauche à droite, Clémentine Joliveau et Tifanny Drain, toutes les deux deuxième ligne chez les Gazelles © Radio France - Stéphanie Perenon

L'entrainement reprenait justement ce mardi soir, ensuite les filles devaient se retrouvaient pour aller voir ensemble le match des Bleues, avec l'espoir de les voir gagner et décrocher leur premier ticket pour une finale en coupe du monde.

Pour les Gazelles, le premier match de championnat, ce sera le 1er octobre à domicile au stade Bourillot contre Pontarlier.

