Landes, France

Le monde du rugby est en deuil après l'annonce de la disparition ce mercredi de Pierre Camou, à l'âge de 72 ans. Président de la Fédération Française de Rugby entre 2008 et 2016, il avait succédé à Bernard Lapasset. Pierre Camou, originaire du Pays Basque (il était né à Uhart-Cize, dans les Pyrénées-Atlantiques), était banquier de profession. A la tête de la FFR, il avait notamment initié la candidature de la France pour l'organisation du Mondial 2023, qu'elle a obtenu en novembre dernier. Mais Pierre Camou a aussi œuvré localement, en tant que trésorier, entre 1976 et 1996, puis comme président du Comité Côte basque-Landes, entre 1996 et 2008. Parallèlement, il avait été membre du bureau de la FFR, puis trésorier adjoint et enfin vice-président de 2000 à 2008 avant de succéder à Bernard Lapasset, nommé président de l'International Rugby Board. Il a été battu en décembre 2016 par l'actuel président, Bernard Laporte.

De nombreux hommages dans les Landes

A l'annonce de son décès, plusieurs acteurs du monde du rugby landais rendent hommage à Pierre Camou. Max Godemet salue celui "qui a porté le rugby landais et basque au plus haut niveau". Le président du Comité des Landes se souvient de la tournée en Nouvelle-Zélande, en 1981, mais aussi au Zimbabwé, en Argentine... "Il avait ces deux facettes, à la fois développer le rugby au plan international, mais aussi faire durer le rugby village. Pour lui, le rugby était un sport éminemment éducatif avec des valeurs de solidarité, de fair-play et de convivialité, de courage..." poursuit Max Godemet.

Dans un tweet, le Stade Montois Rugby "adresse ses plus sincères condoléances aux proches et à la famille de Pierre Camou".