Le Rugby se met à l'heure européenne avec l'HEDEC ce week-end au Stade Vélodrome de Roubaix

Trois jours de spectacle total du 06 au 08 mars

L’idée : rassembler 16 équipes masculines et 8 équipes féminines des plus prestigieuses universités européennes pour un tournoi de rugby à 7 au Vélodrome de Roubaix, du Vendredi 6 au Dimanche 8 Mars 2020

Pour la quatrième édition de l'European Rugby Sevens Cup - ER7, cette année, ce sont 24 équipes qui retournent affronter l’enfer du nord au mythique Vélodrome de Roubaix du 6 au 8 mars 2020.

Au programme : un tournoi féminin et masculin, des animations, une soirée digne des plus belles 3ème mi-temps, et une ambiance de feu. Venez nombreux !

L'événement en détail :

L’ER7 invite les universités européennes les plus prestigieuses (HEC, Cambridge, King’s College, ESADE…) à participer à un tournoi de rugby à 7.

16 équipes masculines et 8 équipes féminines se disputeront la victoire du 6 au 8 mars 2020 au Vélodrome de Roubaix, ligne d’arrivée de la mythique course cycliste du Paris-Roubaix.

Rubgy à 7 :

S’inspirant des tournois du HSBC World Tour qui produisent une ambiance atypique et un sport très spectaculaire (6 essais par match de 2x7 minutes en moyenne), l’ER7 réunit un panel de spectateurs bien plus large que le traditionnel rugby à 15. Cette ambiance festive et internationale est unique, et peu connue en France. Les spectateurs viennent découvrir une ambiance conviviale et atypique au sein du village animation ainsi qu’un sport des plus spectaculaires.

Mais le dernier coup de sifflet de la journée n’indique pas la fin des festivités.

Le vendredi soir un repas de gala est organisé à la mairie de Roubaix, l’un des plus beaux hôtels-de-ville en France. C’est une occasion de promouvoir nos valeurs, et celles de nos partenaires.

Le samedi, une soirée est organisée à Lille, durant laquelle se produiront des artistes locaux.

Européan Rugby Sevens Cup, notre histoire :

Créée il y a maintenant quatre ans par 12 passionnés de rugby, notre association rassemble aujourd’hui 36 étudiants de l’EDHEC Business School à Lille.

Avec pour objectif de réunir 18 universités européennes des plus prestigieuses, ce tournoi de rugby à 7 se déroulera sur le format des HSBC world series au Vélodrome de Roubaix .

Nouveauté cette année, l’European Rugby Sevens Cup vous invite également à assister à un tournoi de QuadRugby, rugby en fauteuil roulant !

Au programme de cette quatrième édition ? 16 équipes masculines et 8 équipes féminines s’affronteront pour gagner la compétition, entre esprit d’équipe, bonne humeur et partage autour des valeurs du rugby Sevens.

Si vous voulez vivre un moment de pure convivialité et partager une expérience qui sera assurément inoubliable dans une ambiance rugbystique, cet événement est pour vous !

Si l’excitation commence à monter, n’hésitez pas à nous contacter.

Toutes les infos ICI er7cup.com