En manque de rugby ? France Bleu Pays Basque a la solution : des matchs de l'Aviron Bayonnais en jeu vidéo !

Selon la Ligue Nationale de Rugby, le chemin est encore long avant la reprise des championnats de Top 14 et de Pro D2. Pour pallier à ce manque, France Bleu Pays Basque vous propose de retrouver la ferveur des stades depuis votre canapé grâce... à un jeu vidéo ! Allez l'Aviron Bayonnais !

La saison 2019-2020 est terminée. pour le Top 14 et la Pro D2 Pas de retour du rugby sur les terrains avant, au mieux, la fin de l'été prochain. Voilà ce qu'indiquait la LNR (Ligue Nationale de Rugby) dans un récent communiqué. C'est long. Très long pour certains. Alors si l'ambiance des stades vous manque, si si la ferveur du supporter est toujours forte en vous, France Bleu Pays Basque a trouvé une solution pour pallier à ce manque : le jeu vidéo !

Une saison entière à suivre... Depuis votre canapé !

Rugby 20 est sorti le 23 janvier dernier

Grâce au jeu vidéo Rugby 20 (développé par Eko Software et édité par Bigben interactive), nous allons vous proposer de vivre une saison entière de Top 14 et de suivre l'Aviron Bayonnais Rugby Pro dans une quête épique qui le mènera (avec vos encouragements) jusqu'à soulever le Bouclier de Brennus !

Du Bleu dans les jeux !

A partir du 16 mai prochain à 16h précises, nous vous donnons rendez-vous en direct chaque samedi avec David Talec sur cette chaine Twitch (LE service de streaming préféré des gamers) où vous pourrez réagir en direct et porter l'Aviron Bayonnais jusqu'à la victoire !

Une manette, un canapé... Et allez l'Aviron ! © Getty

Cerise sur ce gros gâteau : nos journalistes sportifs de talent, Thibault Vincent et Stéphane Garcia, seront eux aussi de la partie pour commenter les matches en direct et vous livrer leur analyse de chaque rencontre !

Installez-vous confortablement, en famille ou entre amis, et profitez du match avec France Bleu Pays Basque !

Rien de plus simple : cliquez sur ce lien et rendez-vous samedi 16 mai pour la première rencontre de cette saison virtuelle du Top 14 qui verra l'Aviron Bayonnais affronter à l'extérieur la Section Paloise ! Quoi de plus beau qu'un derby pour démarrer la saison !