Le rugbyman drômois Jonathan Best quitte les terrains

Un an et demi après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle, Jonathan Best, ancien joueur de top 14, ne jouera plus non plus pour le RCRP, le club amateur de Romans-sur-Isère. L'heure de la retraite sonne... ou plutôt celle de la reconversion.

"J'ai déjà commencé ma reconversion professionnelle, et j'ai du mal à jongler entre ces deux vies là. Il a fallu faire un choix" admet Jonathan Best. L'ancien troisième ligne du FCG et de l'AS Béziers natif de Romans-sur-Isère a déjà stoppé sa carrière professionnelle, et est retourné au rugby amateur, avec le RCRP. Il y reste, mais plus en tant que joueur : il devient responsable partenariat et évènementiel. Après 17 ans de carrière sportive, il quitte définitivement les terrains.

Je commence à être un peu âgé pour jouer au rugby , je vais faire 39 ans au mois d'août

Son métier désormais : prof en école de commerce, notamment à l'ECEMA à Valence, également dans un établissement de Montpellier, et la prochaine rentrée à Grenoble. Une double activité qu'il mène depuis déjà 2013, ayant voulu anticiper sa reconversion. "Je donne un peu des cours, et _j'aide aussi mon club de Romans à se structurer, en vue de la reprise du championnat de Fédérale 3 en septembre._" Une vie romanaise encore un peu au contact du rugby

"En tant que Romanais, on essaye de développer le rugby à Guillermoz. On a un bel outil à disposition, et c'est à nous à faire en sorte que les Romanais viennent à Guillermoz, le stade historique, tout en continuant à suivre le VRDR, parce que l'un n'empêche pas l'autre !"

Jonathan Best explique aussi vouloir se consacrer à sa vie de famille - c'est d'ailleurs pour éviter de partir trois semaines qu'il a finalement refuser de participer cet été aux qualifications de la Coupe du Monde avec l'Algérie. "Je fais aussi de la préparation mentale et de la préparation physique avec des chefs d'entreprise, un peu de communication, et je continue à écrire."