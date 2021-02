Jonathan Best, ancien joueur de top 14 à Grenoble, a annoncé ce vendredi 5 février sa retraite sportive. Il terminera la saison à l'AS Béziers, en Pro D2, et s'est engagé pour la prochaine au RCRP, le club de Romans-sur-Isère, d'où le joueur est natif.

Le rugbyman drômois Jonathan Best prend sa retraite et revient à Romans

Après 16 ans de carrière professionnelle en rugby il met "facilement 10 minutes" à se lever le matin tant son corps est fatigué, usé par les joutes avec le FCG (Grenoble, de 2005 à 2016) puis l'AS Béziers (de 2017 à aujourd'hui) : le drômois Jonathan Best a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le troisième ligne (parfois deuxième ligne) natif de Romans-sur-Isère retourne dans sa ville natale, retourne au rugby amateur, avec le RCRP (Rugby Club Romanais Péageois). Il terminera la saison à Béziers, en deuxième division, avant de venir jouer dans sa ville natale, là où il a touché pour la première fois le ballon ovale, à l'US Romans-Péage.

Longue carrière et retour aux sources

Après son début de carrière à Romans, Jonathan Best a longtemps porté le maillot rouge et bleu du FC Grenoble. Il y a joué dès les catégories jeunes et a connu l'ascension du club de la Fédérale Une jusqu'en top 14. Il partira en 2016 pour la Pro D2 avec l'AS Béziers. Il totalise plus de 300 matchs en carrière dont une bonne partie (240) en deuxième division. Il a également joué 71 rencontres de Top 14 et 6 de Challenge Européen, selon les statistiques du site Its Rugby. Il a marqué neuf essais tout au long de sa carrière.