Le rugbyman du FCG Timoci Nagusa de retour à l'entraînement après son congé parental

Un retour attendu, après une pause qui a fait parler. Timoci Nagusa, le rugbyman fidjien du FC Grenoble, a été le premier joueur professionnel a prendre un congé paternité, après la naissance de sa fille. Et cela avait déclenché quelques polémiques dans ce petit monde. L'entraîneur de Bordeaux, Christophe Urios, a par exemple déclaré sur RMC que "Nagusa se fou[tait] un peu de la gueule de tout le monde". Même son de cloche du côté de Philippe Saint-André, coach de Montpellier et ancien sélectionneur du XV de France dans le Midi Olympique : "Je suis peut-être un peu vieille école, mais je vois mal un entraîneur accepter cela, et je vois mal un joueur professionnel le demander. Le joueur s’absente et laisse son équipe dans la difficulté."

Le joueur, lui, n'en a cure. Il est revenu à l'entraînement normalement en ce début novembre, plutôt affuté : "Je suis en forme, j'ai continué à m'entraîner dans une salle de sport, avec un entraîneur, un préparateur physique", nous explique-t-il, ce mardi 2 novembre, à la sortie de l'entraînement. "Il y avait beaucoup d'intensité, je suis content d'avoir fini !"

Sur le sujet des polémiques, Timoci Nagusa ne regrette rien : "Ca a été difficile de quitter ma famille, après mon congé parental. Je suis heureux d'avoir passé avec ma fille les premiers jours de sa vie. C'est un sentiment incroyable." Il affirme par ailleurs avoir été soutenu par tout le club : "le président, le coach, les joueurs... C'est un club comme une famille, je suis un papa heureux et un joueur heureux !" rigole-t-il.

De la à rejoindre l'équipe pour jouer à Aix en Provence ce vendredi 5 novembre au soir, pas sûr. Nagusa figurait dans l'équipe des titulaires ce mardi 2 novembre, à l'entraînement, mais cela pourrait bouger. "Je me sens prêt à jouer, j'en ai envie, si le coach fait appel à moi, je répondrai présent", clame le fidjien.