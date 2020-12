Le rugbyman Louis Jouffret retrouve le SO Avignon XIII, son club d'origine

Privé de transfert au Canada en raison de la pandémie de Covid-19, l'international français Louis Jouffret va retrouver son club d'origine, le SO Avignon XIII, le temps d'une saison. Un retour aux sources précieux pour l'effectif du club de la Cité des Papes qui l'a formé et vu s'envolé.

La crise sanitaire aura eu au moins un effet positif au SO Avignon XIII : le retour au club de son international Louis Jouffret, privé de transfert à Ottawa au Canada pour cause de pandémie. Pour "le petit", c'est un véritable retour aux sources et pour son club de toujours, un atout précieux pour cette saison.

Une carrière déjà brillante... à 25 ans

Louis Jouffret avait à peine trois ans quand il découvrit la discipline sur la pelouse de Saint-Ruf à la fin des années 90. Sa formation aux "bisons" puis à Barbentane lui a vite donné des ailes et sa carrière s'est envolée. Il rejoint l'Académie de Warrington Wolves en 2013 (catégorie moins de 19 ans en Super League, le plus haut niveau européen en rugby à XIII) avant de faire son entrée à Saint-Estève XIII Catalans puis de retrouver l'Angleterre pour évoluer en Championship.

A 25 ans, Louis Jouffret a également représenté la France dans les différentes compétitions mondiales depuis son plus jeune âge. Il a aussi participé à la Coupe du Monde de Rugby à 9 l'an dernier en Australie. Un beau cadeau de Noël pour le SO Avignon XIII !