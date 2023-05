Le rugbyman messin Morgan Parra mettra un terme à sa carrière en fin de saison

"Il faut savoir dire stop." A 34 ans, et sous contrat avec le Stade Français, Morgan Parra annonce ce mardi 2 mai dans un entretien au journal l'Equipe , sa retraite de rugbyman professionnel. Perturbé par des blessures au genou et à la cheville, le demi de mêlée n'a disputé que quinze matches cette saison, toutes compétitions confondues. "Plus tu vieillis, plus les entraînements sont difficiles, les matches également. Mentalement aussi, ça use" explique t-il au quotidien sportif.

Champion de France et vice-champion du monde

Né le 15 novembre 1988 à Metz, Morgan Parra a appris le rugby au contact de son père, Antonio Parra, figure emblématique du club messin, grand passionné dans une région où le rugby n’est pas vraiment reconnu. Après dix ans avec les équipes de jeunes à Metz, il intègre le pôle espoir de Dijon, puis fait ses débuts en Pro à Bourgoin-Jallieu. Mais c'est à partir de 2009, lorsqu'il rejoint Clermont qu'il devient une star du rugby français, avec treize saisons en Auvergne couronnées de deux Boucliers de Brennus (2010, 2017). Parra s'affirme aussi au sein du XV de France (71 sélections) qu'il mène au Grand Chelem en 2010 et en finale de la coupe du monde perdue un an plus tard face aux Alls Blacks.

Co-président du RC Metz-Moselle

Le messin intégrera à la fin de la saison le staff du stade Français. Mais il n'en oublie pas pour autant ses origines.

Désireux de développer le rugby dans sa ville natale, il est depuis l'été dernier co-président du RC Metz-Moselle auquel il tente de faire profiter de sa notoriété pour attirer l'attention et les sponsors. Un club à reconstruire, qui sera relégué en fin de saison en Fédérale 3.