Le SA XV officiellement maintenu en PRO D2 après sa victoire face à Carcassonne

C'est fait, le SA XV est officiellement maintenu en pro D2 après sa victoire ce vendredi soir à Chanzy contre Carcassonne, 31 à 14 pour la 29e journée de pro D2.

Ca y est, c'est fait, le SA XV reste en pro D2 la saison prochaine ! Pour sa première saison dans ce championnat, les Charentais de Soyaux-Angoulême ont attendu l'avant dernière journée de championnat pour valider leur ticket. Ce vendredi soir, au stade Chanzy d'Angoulême, les Violets ont dominé Carcassonne 31 à 14. Une rencontre maîtrisée du début à la fin avec un essai dès la deuxième minute de jeu signé Ilikéna Bolakoro. Cinq essais en tout, ont été inscrits par les joueurs du SA XV qui empoche donc également le point de bonus offensif.

Une soirée parfaite pour les joueurs de Soyaux Angoulême après une saison compliquée, une année longue et difficile reconnaît le centre charentais Antoine Roger qui ne regrette rien. Pour lui, la pro D2, ce n'est que du bonheur : "C'est plus d'espace, plus de plaisir. Aujourd'hui moi, je savoure". Pour Antoine Roger, "on a gravi les échelons un par un, la Fédérale 1 c'était déjà un bel objectif et la pro D2 j'aurai jamais mis une pièce sur nous après on s’entraîne dur quand même, tous les jours, c'était beaucoup de boulot pour atteindre cet objectif".

Pour les Charentais, le maintien c'était clairement l'objectif de cette fin de saison, leur entraîneur Julien Laïrle est ravi du résultat : "On l'attendait, on avait espéré que cet objectif serai atteint un peu plus tôt. On a passé une année à la fois très jouissive mais très compliqué. Je les ai trouvé très performants, très bien". Julien Laïrle estime que : "Tout ce qu'on a travaillé cette semaine, on a réussi à le mettre en place, c'est une satisfaction pleine que ce soit pour le travail accompli des joueurs ou que ce soit pour le public".

"Quelle satisfaction, j'ai envie de leur sauter au cou à chaque fin de match" - Didier Pitcho, président du SA XV

Le président du SA XV, Didier Pitcho, ce vendredi soir, à Chanzy n'en revenait toujours pas : "C'est quelque chose d'énorme c'est extraordinaire ce que l'on a fait" . Le président de Soyaux Angoulême est très fier : "Je tire mon chapeau à nos coachs et aux préparateurs physiques, ils ont réussi à élever des garçons que des clubs de pro D2 et de TOP 14 ne voulaient pas et ils ont réussi à les amener petit à petit au niveau de pro D2". Selon Didier Pitcho, "C'est énorme le travail, il y a une quantité de bénévoles dans ce club qui bossent comme des fous et quelle satisfaction, quelle satisfaction à chaque fin de match j'ai envie de leur sauter au cou, ce sont des garçons énormes".

Prochain et dernier match pour les joueurs du SA XV, dimanche 7 mai, un déplacement à Narbonne.