Le SA XV sauve sa peau en Pro D2

Ca s'est joué à rien, mais c'est le résultat qui compte le SA XV a décroché son maintien en pro D2 la saison prochaine.

Les rugbymen charentais qui jouaient ce vendredi soir chez le leader Oyonnax pour la 30ème et dernière journée de la saison régulière, ont réussi à prendre le bonus défensif en s'inclinant 33 à 31. C'est un essai à la 79ème minute de jeu de Nicolas Martins qui permet à Soyaux-Angoulême de décrocher son bonus synonyme de maintien.

Dans le même temps leur challenger Carcassonne s'imposait avec le bonus offensif à Provence Rugby 34 à 14,

malheureusement c'était insuffisant pour passer devant les charentais au classement. Le SA XV totalise plus de points sur le terrain grâce à ses 2 victoires contre Carcassonne et une victoire supplémentaire 11 à 10 sur l' ensemble de la saison.

Carcassonne et Massy sont donc les deux équipes reléguées en Nationale la saison prochaine.

ⓘ Publicité