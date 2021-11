Le sélectionneur de l'équipe de rugby d'Angleterre en repérage dans trois villes du Nord

"En 2023, on veut être l’équipe dont tout le monde va se rappeler", s'exclame Eddie Jones, plus motivé que jamais pour que ses joueurs repartent avec le trophée Webb Ellis sous le bras. Lille fait partie des 10 villes d'accueil, et le stade Pierre Mauroy va accueillir cinq matchs dont deux avec les Anglais. Pour une performance optimale, les joueurs doivent être bien installés une fois arrivés en France, avec un hôtel confortable et un terrain idéal pour s'entrainer. C'est exactement ce qu'est venu chercher leur entraineur cette semaine. Trois villes ont été retenues pour sa visite : Lille, Arras et Le Touquet.

Coup de cœur pour Lille ?

Pour l'instant Jones n'a pas encore souhaité s'exprimer mais selon nos informations, les Anglais opteraient pour la ville de Lille, avec des entrainements au Stadium de Villeneuve-d'Ascq. Le lieu d'hébergement n'a pas été dévoilé, il sera sans doute annoncé fin décembre.

L'ancien joueur des Wallabies, l'équipe de rugby d'Australie, était déjà venu en France au cours de sa carrière. Il reste agréablement surpris par l'hospitalité des Nordistes : "Je suis impressionné par l’enthousiasme des gens ici d’accueillir la coupe du monde de rugby. On voit que tout le monde est derrière cet évènement". En plus d'être une référence dans le monde du rugby, les Anglais sont très souvent accompagnés de leurs fidèles supporteurs lorsqu'ils sont en déplacement. On compte déjà plus de 25 000 places vendues aux fans de la rose, de quoi mettre un coup d'accélérateur à l'économie et au tourisme local.

Des Anglais plus déterminés que jamais pour 2023

La victoire des Français face aux All Blacks samedi dernier n'a pas vraiment impressionné Eddie Jones qui garde la tête froide "Certes ils ont très bien joué mais il ne faut pas oublier que les Néo-zélandais étaient dans la compétition depuis longtemps, ils étaient donc plus fatigués que les Français". Il considère tout de même les bleus comme des adversaires "Pendant la compétition nous aurons des matchs très importants. Nous jouerons notre premier match contre la Nouvelle Zélande et il pourra avoir des répercussions importantes sur la suite de la compétition". Fils de militaire, celui que ses proches surnomment "Fast Eddie" a réservé un entrainement de taille pour son équipe, composé de joueurs très jeunes.