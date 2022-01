Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, au club de rugby de Tournon-sur-Rhône

Le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Fabien Galthié, est venu ce mardi 4 novembre à Tournon-sur-Rhône pour entrainer l'équipe sénior et faire un premier point à un mois du Tournoi des Six Nations.

Après ses deux dernières victoires contre les All Blacks, l'équipe de France de rugby a des ambitions pour cette année 2022. Et notamment celle de remporter le Tournoi des Six Nations. Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France l'a dit ce mardi soir lors de sa visite à Tournon-sur-Rhône en Ardèche : "Nous voulons et nous pouvons gagner les compétitions dans lesquelles nous allons nous engager notamment le tournoi".

Ce mardi soir, l'ancien international est venu en Ardèche pour lancer sa première apparition médiatique de l'année. Une arrivée bien remarquée par les plus jeunes et les moins jeunes. Morgan et son père Joffrey ont été particulièrement impressionnés. "Je suis bien content de le voir", avoue timidement le premier. "C'est impressionnant et c'est bien d'avoir des entraineurs comme ça qui viennent au club. Cela motive tout le monde" renchérit le second.

En début de soirée, l'équipe sénior a pu être entrainée par Fabien Galthié lui-même. Pour le président du club, Charles-Henri Rimbert, c'est un honneur : "C'est le rêve de tout un chacun d'être entrainé par le sélectionneur de l'équipe de France. C'est une vraie séance de coaching. Cela montre la proximité des coachs de l'équipe de France avec le milieu amateur".