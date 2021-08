Rugby Pro D2 : le Stade Aurillacois entame sa saison par un choc à Béziers

Chaque année, la même rengaine. Pour les clubs de ProD2, le temps des rêves, des espoirs est permis à l'approche de l'ouverture du championnat. Pour le Stade Aurillacois, la volonté de se maintenir au plus vite est, elle, bien concrète. La saison passée, les Cantaliens se sont maintenus dans le monde professionnel avec, sur le papier, une confortable onzième place. Dans les faits, la saison aurillacoise a été plus mouvementée.

Un temps en très mauvaise posture dans la course au maintien, les joueurs du président Christian Millette ont assuré ce dernier en toute fin d'exercice. En déplacement à Colomiers lors de l'avant-dernière journée, les Cantaliens sont allés chercher une victoire d'un point qui leur assurait leur place en ProD2.

Quinzième saison de suite en Pro D2

Précisément, la quinzième de suite. C'est un record parmi les quinze autres équipes du championnat cette saison. Une longévité remarquable pour le Stade, qui sera tout proche des 600 matchs de ProD2 (598 ndlr) au terme de ce nouvel exercice. Cette saison, Aurillac tentera de prendre très vite le maximum de points, pour se mettre à l'abri et pourquoi pas rêver plus haut.

Pour cela, les Cantaliens devront se montrer plus solides sur les fins de match. Ces derniers instants où les hommes de Roméo Gontineac ont perdu des points précieux (à Provence Rugby, à Carcassonne et au Stade Montois notamment) lors du dernier exercice.

Il faut faire en sorte d'être invincibles cette année à la maison - Roméo Gontineac

Après une préparation d'avant-saison riche en enseignements, il est temps pour Aurillac d'entrer dans le vif du sujet. Roméo Gontineac ambitionne de se faire moins de frayeurs cette saison : "L'objectif, c'est d'accumuler un maximum de points, que ce soit à l'extérieur et à domicile. On sait que la deuxième journée, il y a Bayonne qui vient à la maison, donc il faut faire en sorte d'être invincibles cette année à la maison... Après, pourquoi pas récupérer des points même à Béziers, malgré nos blessés, tout en étant très modestes et parce qu'on n'a rien prouvé jusqu'à maintenant. Il faut qu'on reste humbles, qu'on soit modestes. On connaît la place qui est la notre jusqu'à maintenant. Ça n'empêche pas d'être ambitieux."

L'entraineur principal du Stade Aurillacois Romeo Gontineac Copier

De son côté, l'AS Béziers Hérault a eu une avant-saison mouvementée : rachat du club par la mairie, départ à la retraite de l'icône locale Jonathan Best, et un début de saison avec trois points de handicap (non respect de certaines règles de la DNACG, le gendarme financier du sport professionnel). En ayant su conserver un certain nombre de ses cadres, l'ASBH aborde ce nouvel exercice dans la peau d'outsider. Les six défaites sur les six dernières journées ont condamné les Biterrois à une douzième place loin de leurs ambitions fixées à l'été 2020.

Un premier bloc idéal pour se jauger

Outre ce déplacement à Béziers, les Cantalous font face à un premier bloc très copieux : réception d'un Aviron Bayonnais à peine descendu de TOP14, déplacement à Colomiers, réception de Grenoble et déplacement chez le promu Narbonne.

A la trêve fin septembre, le Stade Aurillacois devrait en savoir nettement plus sur son rang dans cette ProD2.