"Le Stade" : ce que nous avons pensé du film sur le Stade Toulousain

Les amoureux du Stade Toulousain ont coché la date dans le calendrier depuis longtemps. Le 13 avril prochain, le film "Le Stade" sort dans les salles. France Bleu Occitanie a pu voir le film ce jeudi à Paris dans les locaux de la société Mediawan.

Intégralement en noir et blanc

Ce film, d'une durée d'une heure et 47 minutes, est intégralement en noir et blanc. Un parti-pris décidé très tôt au montage. Il a fallu sept mois de tournage puis neuf semaines de montage pour finaliser ce film au cours duquel on est plongé au sein du vestiaire. Aucune interview posée, mais les vrais échanges du quotidien. Une musique très travaillée, les bruitages également et avec un personnage central : le manager Ugo Mola. Des acteurs forts aussi et des scènes parfois amusantes ou dures dans la vie d'un sportif.

Un format qui peut intéresser tout le monde, jure la production : "Nous, on ne s'adresse pas au public du rugby, on s'adresse à un public hyper large. Ce n'est pas l'histoire d'une saison rugbystique, c'est l'histoire d'un groupe qui rêve d'atteindre son objectif avec au centre des personnalités et un manager. Ce qui prend le dessus, ce sont les destins, les joueurs qui disparaissent puis reviennent à cause des blessures. On veut donner une expérience nouvelle notamment au niveau du son, des bruitages pour qu'on soit au cinéma en immersion comme si on était au milieu du terrain et au milieu du vestiaire", explique Damien Piscarel, co-producteur du film.

"Une montée d'adrénaline stupéfiante"

Lors de cette première projection à la presse ce jeudi à Paris, nous avons demandé aux journalistes leur ressenti à la sortie de la salle : "Une montée d'adrénaline assez stupéfiante. C'est la première fois que je vois un film de cette nature. Il n'y a que le rugby qui peut faire ça, amener le spectateur à se retrouver plongé au coeur de la mêlée. On a l'impression de ressentir toutes les émotions des joueurs qui sont énormes. Ce qui ressort, c'est l'aventure humaine, et franchement, on a envie de la partager", nous dit Patrick Roger, journaliste pour Le Monde.

Avant que Solen Cherrier, chef du service des sports du JDD enchaîne : "On est bien scotchés, pris par la main pour une belle aventure. C'est assez puissant en termes d'image et musicalement. On est dans le vrai, à la différence des documentaires un peu classiques. On a l'impression d'être dans quelque chose de plus juste, d'un groupe et d'une aventure qui part de loin et qui va au bout."

Les caméras de Black Dynamite filment encore...

La sortie nationale au cinéma est prévue pour le mercredi 13 avril. Est-ce le premier volet d'une aventure amenée à se poursuivre ? Peut-être. En tout cas, la société de production Black Dynamite suit toujours le Stade Toulousain cette saison.