Le Stade Dijonnais devant la commission de discipline à cause d'une insulte raciste

Dijon, France

Un communiqué a été envoyé à l'ensemble de l'équipe, du personnel, des parents et des licenciés du Stade Dijonnais pour rappeler les valeurs du club de rugby. Le club est convoqué devant la commission de discipline le 9 avril à cause d'une insulte raciste lancée à l'un des joueurs du Rugby Club Hyères Carqueiranne La Crau que les Dijonnais affrontaient le 24 mars dernier.

Dans son communiqué, le club, qui risque des sanctions à cause de ce comportement "condamne par principe et avec la plus grande fermeté un tel agissement qui (...) est totalement contraire aux valeurs enseignées et portées depuis toujours par le Stade Dijon Côte-d'Or."