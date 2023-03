Le stade Ernest Wallon de Toulouse accueillera la finale de Pro D2

Comme en 2018, comme en 2015. L'antre du Stade Toulousain, le stade Ernest Wallon, accueillera cette année la finale de Pro D2. Le match aura lieu le samedi 27 mai. L'équipe qui l'emportera montera directement en Top 14, le perdant affrontera l'avant-dernier du Top 14.

ⓘ Publicité

Troisième finale de Pro D2 à Toulouse en neuf ans

Toulouse a l'habitude d'être choisie pour la finale de la deuxième division : la dernière fois en 2018 avec Perpignan-Grenoble qui avait vu le sacre des Catalans, ou encore en 2015 entre Agen et Mont-de-Marsan avec la victoire du SUA.

La billetterie de la finale 2023 de Pro D2 ouvrira fin avril. Pour l'heure, Oyonnax écrase la concurrence. Derrière, bien placés pour un ticket en demi-finale Grenoble, Mont-de-Marsan et Agen. Pour les barrages, Nevers, Vannes, et même Colomiers, Biarritz et Aix se tiennent dans un mouchoir de poche.

Le week-end du 27-28 mai correspondra par ailleurs à la dernière journée de la phase finale de Top 14. Le dimanche 28 mai, le Stade Toulousain recevra Brive.