Le stade Ernest-Wallon rénové et agrandi pour la saison 2027-2028 ?

Didier Lacroix veut voir évoluer le stade Ernest-Wallon à l'horizon 2027-2028. Pour le président du Stade Toulousain, l'arrivée du métro doit booster les activités du club.

ⓘ Publicité

De 18.000 à 23.000 spectateurs ?

Le président du Stade Toulousain espère "15à 20% de places supplémentaires". On passerait donc à quelques 23.000 spectateurs présents au stade. "Pour plus, il faudrait déménager. On est allés entre trois et cinq fois au Stadium pour faire 12.000 personnes de plus qu'ici. On va dire 40.000 personnes supplémentaires. Avec l'essor du TFC, on ira peut-être plus qu'une seule fois au Stadium par saison. Est-ce qu'on peut faire un deuxième étage sur la tribune côté rocade ? Il y a des pistes de réflexion."

Décision prise cette année ?

Didier Lacroix espère donc une rénovation rapidement : "Il faut une capacité supérieure à Ernest-Wallon. Pour la vente, le merchandising, etc. Il faut augmenter notre capacité de vente. Dans quatre ou cinq ans, on se posera la question aussi du renouvellement du centre d'entraînement. C'est l'enjeu décisionnel que nous devrons présenter à l'ensemble de nos institutions qui sont dans l'attente de la précision de nos projets 2027-2028. Cette décision doit être prise au cours de cette saison 2023-2024", avance Didier Lacroix*.*