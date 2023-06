Le Stade Français va s'installer en 2024 au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye

Un camp des loges qui va passer du rouge et bleu au rose et blanc

Le PSG n'a pas encore fini son déménagement du camp des loges pour filer à Poissy que déjà la mairie de Saint-Germain-en-Laye annonce le nom du nouveau locataire du centre d'entraînement. Dès l'été 2024, les roses et blancs vont remplacer les rouges et bleus.

Dans un tweet, Arnaud Péricard annonce que "Saint-Germain-en-Laye et le Stade Français travaillent ensemble pour une installation sur le complexe du camp des Loges à l’été 2024." et l'élu de rajouter que "les joueurs bénéficieront d’un centre de performance complet, avec des infrastructures médicales et de la prépa physique.".