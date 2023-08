Rugby : le stade Geoffroy-Guichard se transforme pour accueillir France-Ecosse samedi

"Hop hop hop, un peu plus à droite, voilà ! Passe-moi la clef de 17" résonne dans le stade vide, au moment d'installer les poteaux de rugby de 17m de haut. Une vingtaine d'agents de Saint-Étienne Métropole s'affairent pour transformer le Chaudron, temple du football, en une enceinte de rugby internationale. Tout doit être prêt avant ce samedi 12 août. Le stade Geoffroy-Guichard accueille un match-test pour le XV de France, contre l'Écosse, quelques semaines avant le début de la coupe du monde de Rugby (France / Nouvelle-Zélande, le 8 septembre au stade de France).

Ce match amical de rugby sert également de préparation pour l'équipe de la métropole, avant les quatre matchs de la coupe du monde qui vont se jouer dans l'enceinte stéphanoise. Marianne Petiot, chargée des sports à Saint-Etienne Métropole supervise le terrain : "C'est un super test pour nous, on a fait beaucoup de travaux dans le stade, et déjà avec le match de foot du 5 août, Asse-GF38 nous avons pu voir que tout fonctionnait bien : la billetterie, les écrans, etc." énumère-t-elle.

On fixe la barre transversale, à 3m de haut, au-dessus desquelles seront tirées les pénalités © Radio France - Célestin Navarro

En plus des travaux pérennes, le changement de sport à Geoffroy-Guichard nécessite bon nombre d'aménagements. Exit les cages, les poteaux de 17m de haut sont installés, avec une barre transversale à 3m. Les lignes de terrains de foot doivent être effacées pour laisser place aux lignes d'en-but, aux lignes des 22 mètres et aux lignes des 5 mètres en pointillés. La pelouse est légèrement plus haute pour le rugby. De 25 millimètres pour le football, elle doit mesurer 28 à 30 millimètres de haut pour le rugby. Le sens de la tonte est également différent, pour laisser apparaître des bandes vert clair et vert foncé plus larges.

Les tribunes muent également. Il n'y a pas de parcage visiteurs pour les match de rugby. Les supporters français et écossais sont mélangés. Les filets de protection derrière les cages sont retirés. Les dossiers des sièges sont relevés dans les kops nord et sud du stade. Les bancs des coachs sont réaménagés également.

Après le match de ce samedi, quatre matchs de rugby se joueront a Saint-Etienne :