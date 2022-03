"Le Stade", film sur le Stade Toulousain, sort le 13 avril au cinéma : "une expérience folle et immersive"

France Bleu Occitanie vous l'annonçait en janvier, il arrive ! Dans un mois, le 13 avril exactement, sortira le film "Le Stade", le film sur le Stade Toulousain. Une immersion cinématographique inédite retraçant la saison dernière auréolée d'un doublé historique Champions Cup - Top 14. Le club de rugby de la ville rose, le plus titré de France et d'Europe, a ouvert en grand ses portes aux réalisateurs Eric Hannezo et Matthieu Vollaire.

"La confiance était totale" - Eric Hannezo, coréalisateur du film "Le Stade"

Fort d'une expertise de réalisateur déjà habitué au milieu du sport, Eric Hannezo, 30 ans d'expérience dans le sport, était notre invité ce mardi 8 mars sur France Bleu Occitanie pour nous parler du film. "Avec Matthieu Vollaire, on recherchait depuis longtemps une expérience cinématographique très forte à réaliser dans le monde du sport". La prouesse espérée ? Pousser un maximum de monde à aller vivre une expérience autour du sport au cinéma. Le rugby, puis le Stade Toulousain sont devenus une évidence pour les deux réalisateurs, surtout après la saison historique du club l'an dernier.

"Si immersif que le spectateur est un membre du Stade Toulousain"

Le réalisateur promet "une expérience assez folle, la plus immersive possible". Ce n'est pas un documentaire classique, "c'est un vrai film de cinéma" dit Eric Hannezo. La dramaturgie et tous les évènements qui sont les ressorts d'une grande fiction ou d'une grande série aujourd'hui, "vous l'avez naturellement avec le sport" explique le coréalisateur du film "Le Stade". Eric Hannezo détaille un film, où l'on est plongé dans les séquences et où, le plus souvent possible, le spectateur est l'un des membres du Stade Toulousain, est "à l'intérieur du club".

Voici la bande-annonce du film "Le Stade" qui sort dans les salles le 13 avril prochain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ugo Mola dans un rôle de personnage principal ?

Dans les films racontant le destin d'une équipe, la personnalité du coach marque toujours. "J'ai pris une claque à chaque discours d'Ugo Mola" raconte Eric Hannezo. "Un coach aux prises de paroles fortes, émouvantes, bouleversantes". Le moment le plus poignant ? Le discours avant la finale de la Coupe d'Europe dévoile Eric Hannezo. Un speech "scotchant, et passionnant" qui marque au-delà des amateurs de sport.

Le parti pris de ce film est vraiment d'avoir une expérience immersive en vivant ou en revivant la saison historique du Stade Toulousain. Un film de cinéma qui s'adresse à tous les publics, à tout le monde. "Ce serait super d'aller voir le film en groupe, entre amis, pour revivre cette saison folle" dit Eric Hannezo.

Un film en noir et blanc ?

"Le noir et blanc est très important", cela donne une puissance aux images. "C'est un geste créatif. Le choix du noir et blanc s'est imposé en post-production, pour donner un côté intemporel, et renforce encore la dramaturgie pour le rugby" raconte Eric Hannezo. Il nous dit que le film ne sera pas totalement en noir et blanc, mais le coréalisateur ne veut pas en dire plus. "Le film La Haine, de 1995, n'a pas pris une ride par exemple". Le film produit par Black Dynamite, Groupe Mediawan, et réalisé par Eric Hannezo et Matthieu Vollaire, a une ambition claire : faire date et marquer les esprits. Rendez-vous le 13 avril dans les salles obscures.