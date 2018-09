Le Stade Montois Rugby a battu Béziers ce dimanche 35 à 14 en clôture de la troisième journée de Pro D2. Les Montois décrochent le point de bonus offensif. Ils prennent la tête du championnat devant Bayonne et Oyonnax avant d'aller jouer vendredi à Montauban, actuel quatrième de Pro D2.

Mont-de-Marsan, France

Le Stade Montois Rugby accueillait Béziers, le leader du championnat de Pro D2, ce dimanche après-midi au stade Guy Boniface. Les Montois l'ont emporté 35 à 14 face au Biterrois. Les Montois décrochent le point de bonus offensif.

Les Landais ont inscrit quatre essais, trois transformations réussies et trois pénalités. Un essai et trois pénalités pour Béziers. Côté Montois, les essais sont signés Maselino Paulino, Alexandre Bécognée, Nacani Wakaya et Christophe Loustalot. L'essai biterrois, le premier du match, est marqué par le centre héraultais Jordan Puletua.

Les Montois ont joué en supériorité numérique avec l'exclusion à la 43eme minute de jeu de Maxime Veau. Le centre biterrois a écopé d'un carton rouge pour un plaquage retourné sur Ropate Ratu.

Jusqu'ici, Béziers avait joué et gagné ses deux premiers matchs à domicile. Les Biterrois s’exportaient donc pour leur premier match de la saison à l’extérieur. Les Montois avaient sorti Béziers des barrages au printemps dernier au stade Guy Boniface.

Après le match nul à Bayonne et la victoire sur Massy à Boniface, les guêpes restent invaincues à la maison. Ils prennent la tête du championnat de Pro D2 avec douze points, deux points devant Bayonne, trois devant Oyonnax et quatre devant Montauban.

Prochain match : le Stade Montois Rugby jouera justement sur la pelouse de Montauban, actuel quatrième de Pro D2, vendredi prochain, le 7 septembre pour la quatrième journée du championnat.