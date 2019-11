Le Stade Montois Rugby à la recherche d'une première victoire à l'extérieur

Mont-de-Marsan, France

Ce match sera t-il le déclic pour les rugbymen montois ? Après un déplacement et une défaite (21 à 6) à Angoulême vendredi dernier, les hommes de David Auradou sortent à nouveau ce vendredi soir. Cette fois à Aurillac. L'enjeu est important : débloquer le compteur à l'extérieur et enfin revenir avec des points puisque les Montois sont les seuls à ne pas avoir encore réussi cette performance cette saison. MAIS face aux Cantaliens qui sont aussi en bas de tableau, il va falloir être constant et rigoureux.

Les Montois pourront compter sur le retour du troisième ligne Alexandre Bécognée, après quasiment deux mois et demi de blessure. Mais, l'infirmerie reste bien remplie avec les absences du pilier Carlos Muzzio, arrêté trois semaines après son ko vendredi dernier, le troisième ligne Nicolas Garrault qui souffre d'une douleur au niveau du mollet. Le trois-quart centre belge Jens Torfs est en sélection nationale,le trois-quart centre Rémi Talès a une petite entorse du coude. Toujours absent, le deuxième ligne Léandro Cédaro qui soigne une légère entorse latérale du genoux et qui est arrêté jusqu'à fin novembre, et donc la fin de ce bloc.

Le Stade Aurillacois, comme le Stade Montois, a du mal à gagner à l'extérieur, "mais qui est très dure à manœuvrer chez elle" résume David Auradou. Le manager montois espère que ce match sera celui de la première victoire à l'extérieur : "On a eu de très bonnes choses de faites la semaine dernière, en terme d'état d'esprit, de défense, de volonté. Mais on a cruellement pêché en conquête. Donc à nous d'essayer de gommer ce qui nous fait défaut et essayer d'avoir le même état d'esprit pour essayer de décrocher des points à l'extérieur."

Les deux visages du Stade Montois

Si sur les cinq matchs à domicile, les Montois affichent quatre victoires... C'est tout l'inverse quand il s'agit de rencontres à l'extérieur. C'est clair : les déplacements ne réussissent pas aux Montois depuis le début de la saison. En 10 journées de championnat, ils ont encaissé 6 défaites dont 5 à l'extérieur.

A chaque fois, le groupe s'écroule après 60 minutes de jeu. Un problème dont à conscience David Auradou : "On est souvent dans la partie jusqu'à l'heure de jeu et après, sur les premiers matchs, ça a été notre indiscipline, Colomiers, Biarritz. On a plutôt bien bossé là dessus, on est mieux en terme de comportement. par contre, l'entraîneur des avants que je suis n'était pas du tout satisfait du match de la semaine dernière. On a fait le plus dur, sauf sur notre touche, qui avait été très bonne une semaine avant face à Rouen et qui a été catasrophique à Angoulême."

Travailler un secteur de jeu, sans que ce soit au détriment d'un autre

C'est le mal récurrent de l'équipe depuis la reprise du championnat rajoute David Auradou : "On travaille bien un secteur et c'est un autre qui s'étiole. Si on veut gagner un match à l'extérieur, il faut qu'on soit capable d'être cohérent sur 80 minutes et sur tous les secteurs de jeu."

Stade Aurillacois / Stade Montois Rugby, coup d'envoi à 20h, match à vivre sur France Bleu Gascogne.