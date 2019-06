Le Stade Montois Rugby en stage à Saint Lary-Soulan

Mont-de-Marsan, France

Avant c’était Lacanau, sa plage, ses pins. Mais ça, c’était avant, du temps de Christophe Laussucq. Là le Stade s’élève et cela correspond aussi à l’arrivée de David Darricarrère et à l’émancipation du nouveau manager David Auradou. Direction la vallée belle de Saint Lary et les hauteurs du plat d’Adet pour le stade de pré-saison.

Pour autant, les guêpes ne partent pas pour un stage commando, comme ce fut le cas il y a quelques années avec Prosper et Dalmaso. De la montagne, oui mais tranquille, et en douceur. Il s'agit plutôt d'un stage de concentration et de resserrement des liens. Un peu de canyoning certes, des balades à pieds, mais pas de VTT et encore moins de rafting, de course d’orientation sur les estives ou d’escalade, trop périlleux tout cela.

Par contre, il y aura rugby sur l’herbe bigourdane. Les cadres montois ont en effet décidé d’entrer plus vite que les autres étés dans l’intensification du domaine du rugby.

Le premier match amical des rugbymen montois est prévu le 27 juillet face à Pau, à Ger, commune des Pyrénées-Atlantiques.