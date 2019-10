Le Stade niçois bat Bédarrides et se rassure en Fédérale 1

Nice, France

Les deux équipes étaient partageaient la 7e place de la poule 2 de Fédérale 1 avant de s'affronter ce dimanche au stade des Arboras de Nice. Bédarrides et Nice comptaient 13 points, alors que les premiers jouent le maintien et les seconds la montée. C'est dire si les Niçois, avec seulement deux victoires en cinq matchs, étaient en retard sur leurs objectifs.

Le bonus offensif pour les Niçois

Heureusement les joueurs de David Bolgashvili se sont remis la tête à l'endroit ce dimanche en battant sans difficulté les Vauclusiens 35-13 en ajoutant le bonus offensif. Menés 6-0 après quelques minutes de jeu, les Niçois ont ensuite enchaînés 4 essais. Les deux premiers de pénalité (15e et 40e) pour mener 14-6 à la pause. Puis Tachat (44e) et Mosses (47e) se chargeaient d'enterrer les espoirs de Bédarrides (28-6). Les joueurs de l'ASBC réduisaient le score sur un essai de Lombarteix transformé (68e). Dans la foulée le coach niçois effectuaient 4 changements pour faire souffler ses hommes et amener de la fraîcheur sur la pelouse, alors que le spectacle était clairement retombé depuis le 4e essai niçois. Pacôme Gougeon donnait de l'ampleur au score avec un dernier essai (80e).

Avec ce succès les Niçois se replacent dans cette poule 2. Avec la défaite d'Aubenas samedi à Bourg-en-Bresse, les Niçois reviennent à 5 points de la 3e place. Prochain match pour les rugbymen niçois à Céret (Pyrénées-Orientales) le dimanche 3 novembre (15h).