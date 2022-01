Le gros coup du Stade niçois face à Soyaux-Angoulême

Le Stade niçois confirme son début d'année parfait. Troisième victoire de suite pour les rugbymen azuréens face à un concurrent direct pour la montée en Pro D2. Les hommes de David Bolgashvili s'imposent 38-18 face à Soyaux Angoulême et poursuivent leur remontée au classement.

Le Stade niçois est inarrêtable en ce début d'année. Après des victoires solides face à Blagnac et à Albi, les Rouge et Noir s'imposent 38-18 ce dimanche face à Soyaux Angoulême, deuxième de ce championnat de Nationale. Un troisième succès de suite pour les hommes de David Bolgashvili qui permet aux Azuréens de conforter leur place dans le Top 6, qualificatif pour les phases finales.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des Niçois déchaînés

Les premiers points sortent des pieds des ouvreurs. 9-6 pour les Niçois à la demi-heure de jeu. Puis les Rouge et Noir s'envolent au score grâce à deux essais avant la mi-temps. D'abord grâce à un exploit personnel de Saki en bout de ligne (16-6 / 34e). Puis sur un effort collectif récompensé par un ballon aplatit derrière la ligne par le maul niçois (23-6 / 40e). Au retour des vestiaires les Charentais recollent avec un essai transformé (26-13 / 53e). Mais pas question de se laisser gagner par le doute et le pack niçois en remet une couche avec un deuxième essai collectif dans cette partie (31 - 13 / 70e). Après un nouvel essai des visiteurs c'est finalement le capitaine rouge et noir, comme un symbole, qui clôt la marque avec le dernier essai de cette partie prolifique (38-18 / 78e).

Trois semaines de pause

Avec ce succès le Stade niçois revient à neuf points de son adversaire du soir, qui reste deuxième au classement, et à quatre points de Chambéry (5e). Prochain rendez-vous dans trois semaines sur la pelouse de Bourgoin-Jallieu.