Le stade poitevin rugby à une marche de la fédérale 2

Vainqueur à l'aller comme au retour de la Roche-sur-Yon, Poitiers peut désormais rêver d'accession. Mais il faudra pour cela prendre le meilleur sur Surgères les 19 et 26 mai.

Les felicitations de l'entraineur de Poitiers Thomas Cassen et petit débrief des joueurs après leur large succès

Poitiers, France

Hier après midi devant son public au stade Rébeillaud, le stade poitevin a dominé la Roche-sur-Yon 53-19 confirmant son ascendant sur cette équipe vendéenne que Poitiers avait déjà battu à l'aller de ces 32è de finale de fédérale 3. Cette qualification acquise, le stade poitevin n'est plus qu'à deux matchs de la fédérale 2. Mais cette fois la marche s'annonce plus haute. Les 19 et 26 mai, Poitiers devra prendre le meilleur sur Surgères. Poitiers aura toutefois l'avantage de recevoir au match retour.