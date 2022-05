Le Stade Rochelais champion d’Europe : “On ne va pas changer” promet son directeur général

“On va nous prendre peut-être un peu plus au sérieux maintenant. Mais nous, on ne va pas changer”, promet Pierre Venayre au micro de France Bleu La Rochelle ce dimanche, 24 heures après l'exploit à Marseille, le Stade Rochelais sacré champion d'Europe de rugby. “On va rester aussi humbles, travailleurs, ambitieux. Aussi familiaux et populaires avec nos supporters”, poursuit le directeur général des Jaune et Noir.

“C'est tout le Stade Rochelais qui est champion d'Europe”, explique encore Pierre Venayre, saluant un club “à la hauteur”, mais aussi “le public, les supporters, les partenaires”. “Je sais ce qui s'est passé depuis 20 ans, ce que tout le club a fait. Je sais le nombre de personnes qui sont engagées derrière tout ça. Le nombre de bénévoles, de salariés, de dirigeants, d'éducateurs de l'école de rugby… Un club c’est immense, c’est toute une communauté.”

"C'était vraiment magique !"

Sur le Vieux Port de La Rochelle, ce dimanche, entre 30.000 et 40.000 personnes s’étaient rassemblées pour accueillir les Maritimes comme il se doit. Et c’est quelque chose qui a profondément marqué Pierre Venayre : “On a vécu un moment de communion exceptionnelle avec notre public, c'était vraiment magique. Ceux [NDLR : les joueurs] qui avaient connu la montée en 2010 ou en 2014 s'en rappelaient, mais les nouveaux ne connaissaient pas ça et ça a été un moment de communion exceptionnelle pour eux. Ils s'en rappelleront toute leur vie.”

La saison de Top 14 n’est pas finie, “il reste quatre matchs potentiellement”, évacue Pierre Venayre d’une phrase. Il conclut, tout à sa joie de ramener ce premier titre de champion d’Europe : “Pour l'instant, on profite !”