Le Stade Rochelais dans le dernier carré de la Champions Cup

Une semaine après s'être imposé à Gloucester (16-27) en huitième de finale de la plus prestigieuse des coupes d'Europe, La Rochelle fait tomber aujourd'hui le troisième du championnat anglais, les Sharks de Sale (45-21).

Tout au long de la semaine, le staff et les joueurs des Sharks avaient prévenu les maritimes. Pour que les Rochelais entrent dans l'histoire, il faudrait rendre une belle copie et répondre présent dans le combat.

Alors qu'ils semblaient sereins avant la rencontre, certains de leur force physique, les joueurs de Sale ont pris une leçon physique sur la pelouse de Deflandre, face aux guerriers rochelais, à qui rien ne pouvait résister.

Pourtant, l'entame de match des maritimes est timide, mais rapidement les débats s'équilibrent avant que le deuxième de Top 14 ne prenne l'ascendant, notamment dans le secteur de la mêlée. Si La Rochelle parvient à inscrire les premiers essais de la rencontre grâce à Alldritt (30) et Leyds (37), à la pause, la messe est bien loin d'être dite (18-16).

Le Stade Rochelais lâche les chevaux

Alors qu'il tient la cadence et parvient à réaliser de bons lancements de jeu notamment grâce à son demi de mêlée De Klerk, Sale se retrouve vite dans les cordes. Car, si la montée en puissance rochelaise a été progressive dans le premier acte, elle est bien plus incisive dans le second acte. Le festival offensif débute alors. Raymond Rhule et Geoffrey Doumayrou s'offrent un doublé. Les Anglais sont totalement submergés, mais les joueurs de Gibbes et O'Gara relâchent leur proie en toute fin de rencontre ce qui permet aux Sharks de filer à l'essai pour la deuxième fois de l'après-midi.

Mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt pour les Anglais dominés dans la grande majorité des secteurs. La Rochelle s'ouvre les portes de la première demi-finale de son histoire et se met à rêver de plus. En tout état de cause, les maritimes vont pouvoir passer leur dimanche sereinement, en attendant en fin d'après-midi le tirage au sort qui désignera le lieu et l'adversaire en demi-finale.

Il sera ensuite temps de se replonger dans le quotidien du Top 14 pour préparer la réception de Lyon dès samedi prochain. Car, deuxième du championnat, La Rochelle a aussi de belles choses à vivre en Top 14 pour cette fin d'exercice.