Le Stade Rochelais invite les habitants et ses supporters à décorer leur balcon en jaune et noir pour encourager les Maritimes qui reçoivent dimanche à 16h en demi-finale de Coupe d'Europe, les Irlandais du Leinster. Une première historique pour les Maritimes.

Le Stade Rochelais invite la ville à se parer de jaune et noir

Le Stade Rochelais appelle ses habitants à hisser les drapeaux sur leur balcon pour encourager les Maritimes qui jouent dimanche à 16h au Stade Marcel Deflandre en demi-finale de Champions Cup contre les Irlandais du Leinster, vainqueur à quatre reprises de la compétition. Une initiative imaginée avec la Ville de La Rochelle, de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, du Conseil Départemental de la Charente-Maritime et de la Région Nouvelle-Aquitaine et lancée sur les réseaux sociaux ce mardi.

Toute une ville en noir et jaune

Des drapeaux avec le logo du club flotteront sur les 13 mâts de la Cours des Dames, à l'Hôtel de Ville et sur les tours de la Lanterne et Saint-Nicolas. La Halle du Marché sera également parée de noirs et jaunes.

Un écran sera installé sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Il ne diffusera pas la rencontre dans le contexte sanitaire actuel, mais un très court spot en continu retraçant les grandes étapes européennes du club et des messages des supporters. L'avenue du Maréchal Juin à proximité du Stade Marcel Deflandre se parera aussi de logos, de drapeaux et de peinture jaune.