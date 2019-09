Le Stade Rochelais l'emporte grâce à une transformation ratée du Stade Français

La Rochelle, France

Au moment où la sirène de fin de match retenti, Jules Plisson le buteur parisien est en pleine concentration pour tenter de passer une transformation. A 22 mètres à droite des perches rochelaises, cela ne semble pas si difficile, mais la balle est fuyante, et part à gauche des poteaux. Raté ! Les deux points du match nuls s'envolent pour les parisiens et les suporteurs rochelais laissent éclater leur joie. "Il s'en est fallu de peu, à un mètre près, on peut passer "pour des cons" reconnait le capitaine rochelais Romain Sazy. Finalement, grâce à cette transformation ratée les jaunes et noir arrachent leur victoire 28-26 sur le Stade Français pour leur premier match à domicile et leurs premier points au classement général.

On est insuffisants dans tous les domaines, j'espère que ça nous servira de leçon - Romain Sazy, capitaine du Stade Rochelais

Mais le coup n'est pas passé loin : le Stade Rochelais qui avait encore 14 points d'avance à l'heure de jeu, est subitement devenu un peu plus friable en fin de match. "D'un coup on s'arrête de jouer, on attend trop" raconte Romain Sazy le capitaine. "On est insuffisant dans tous les domaines, j'espère que ça nous servira de leçon". Et pourtant, le Stade Rochelais mené en première mi-temps avait réussi de belles choses en revenant au score, grâce à notamment un essai de Pierre Aguillon. Mais l'équipe est encore trop irrégulière reconnait Grégory Patat, l'entraîneur des avants de la Rochelle. "C'est la réalité actuelle de notre groupe : on a des hauts, on a des bas et il faut qu'on travaille là dessus pour être plus consistants sur la durée du match". Un rythme a trouver avant le déplacement la semaine prochaine à Montpellier, l'équipe entrainée par Xavier Garbajosa, l'ex-rochelais.