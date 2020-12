Le Stade Rochelais maître en son antre

Le sourire de Jono Gibbes, le directeur sportif du Stade rochelais en conférence de presse après la rencontre, était large. Il faut dire que face au MHR, les maritimes ont enregistré un 18ème succès de rang à domicile en Top 14. Une sacrée performance.

Si Kevin Gourdon a inscrit le seul essai du match dès la reprise, après un cafouillage énorme dans les rangs montpelliérains et a assommé les Héraultais déjà timides en seconde période, la prestation des avants a été étincelante dans cette rencontre. Ihaia West a lui aussi signé une prestation majuscule en inscrivant 17 des 22 points des siens. L'ouvreur néo-zélandais en plus su trouver les bonnes lignes dans son jeu au pied pour mettre aux supplices le rideau défensif adverse. Cette défense montpelliéraine a commis une multitude d'en-avant sur les coups de pied d'occupation. Des coups de pied d'autant plus précieux que l'arrière rochelais Brice Dulin s'est lui aussi transformé en métronome ballon au pied pour faire reculer les joueurs du MHR.

Courage, solidité et absence de doutes

Finalement, le Stade rochelais s'impose avec courage, solidarité et s'offre le luxe de ne jamais avoir douté dans cette rencontre. Les maritimes confortent leur place de leader de Top 14 et ont prouvé que même avec un scénario de match défavorable ils étaient difficilement prenables à Deflandre... même privé de public.

Alors qu'ils terminent 2020 de la plus belle des manières, les maritimes tenteront de démarrer l'année 2021 par un succès. Il faudra pour cela s'imposer sur la pelouse de la lanterne rouge de Top 14, Agen, dès samedi 2 janvier.