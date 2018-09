La 15ème nuit du Rugby a publié la liste des nommés pour les trophées qui seront décernés le 24 septembre prochain. Le Stade Rochelais y figure dans la catégorie meilleur jeune joueur, et pour le plus bel essai.

La Rochelle, France

L'an dernier, au terme d'une saison éblouissante, le Stade Rochelais avait quasiment tout raflé lors de la nuit du rugby. Pour cette 15ème édition, après avoir échoué à se qualifier pour les phases finales du championnat 2017/2018, il n'est nommé que deux fois.

Le talonneur Pierre Bourgarit, et l'équipe du Stade Rochelais peuvent espérer décrocher l'un des 11 trophées qui seront attribués.

Pierre Bourgarit est sélectionné dans la catégorie meilleur jeune joueur avec Baptiste Couilloud (LOU Rugby) et Peyo Muscarditz (Aviron Bayonnais Rugby pro). Ils ont été choisis par leurs pairs à l'issue d'un vote des joueurs professionnels (provale).

Pour la catégorie du meilleur essai, c'est le public qui a fait son choix et a retenu l'essai rochelais très collectif marqué par Paul Jordaan le 8 avril, lors du match perdu contre Montpellier.

Pour la première fois, la 15ème nuit du rugby récompensera une femme

Principale nouveauté de cette 15ème nuit du rugby, une joueuse sera récompensée pour la première fois. Le trophée sera attribué soit à Caroline Drouin (Stade Rennais Rugby) soit à Safi N'Diaye (Montpellier Rugby Club), soit à Jade Konkel (Lille Métropole RC Villeneuvois) en attendant de voir peut-être un jour une POC'ette, une joueuse rochelaise distinguée !