Le Stade Rochelais réorganise son équipe d'entraineurs autour de Ronan O'Gara

Le Stade Rochelais a officialisé ce vendredi matin sa nouvelle équipe d'entraineurs autour de Ronan O'Gara. L'irlandais s'entoure d'un compatriote, deuxième ligne qui évoluait avec le Racing 92 et prend sa retraite, et d'un ancien Springbok champion du monde en 2007.

C'était attendu, avec le départ de Jono Gibbs et la nomination de Ronan O'Gara en tant que manager du Staff et de l'équipe professionnelle, le Stade Rochelais réorganise son équipe d'entraineurs "afin de renforcer sa performance sportive à court et moyen/long terme". L'objectif du club, finaliste du Top 14 et de la Champions Cup reste de décrocher un titre.

Dans cette perspective, Robert Mohr est nommé Directeur sportif, responsable du recrutement et de la formation, il coordonnera aussi l'ensemble des équipes masculines et féminines du club. Arrivé au Stade Rochelais en 2002 comme joueur, puis passé au centre de formation avant d'être recruté en 2014 par la fédération allemande de Rugby pour développer ce sport dans son pays, il était resté proche du club.

le nouveau manager irlandais fait venir à ses cotés un ancien coéquipier du Munster (époque 2004/2017), deuxième ligne au Racing 92 : Donnacha Ryan, 47 sélection avec le XV irlandais ! Il prend sa retraite et sera en charge des avants en binôme avec Romain Carmignani assistant depuis l'an dernier, nommé entraineur de l'équipe première aux coté de Ronan O'Gara jusqu'en 2024. Sébastien Boboul, en charge des trois-quart comme assistant depuis la saison dernière devient également entraineur de l'équipe première.

L'équipe d'entraineurs est renforcée par l'arrivée d'un Sud Africain, champion du monde en 2007 (53 sélection chez les Sprinboks), Gurthrö Steenkamp. Il sera en charge de la mélée. Il encadrera également l'équipe espoir où il prendra en charge les avants, et interviendra au centre de formation.

Pour les supporters, c'est un pas de plus vers le bouclier de Brennus

Aucune surprise pour les supporters, ces changements avaient fuité dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Ils suscitent des réactions plus que positives .

