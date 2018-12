le Stade Rochelais s'empare de la 3ème place du Top 14

Le Stade Rochelais poursuit sa montée en puissance et grimpe sur le podium provisoire du Top 14.Les jaunes et noirs ont battu hier soir à domicile le Racing 92 sur le score de 16 à 11.

La Rochelle, France

La série continue pour la Rochelle. En battant hier le Racing 16 à 11 à Deflandre , les maritimes enchaînent une 5ème victoire consécutive en Top 14, une 7ème en comptant la Challenge Cup.

Le Racing se contente du point de bonus défensif

Des rochelais qui menaient 10 à 0 après un quart d'heure de jeu, sous une pluie battante et un vent violent, mais qui ont du affronter des parisiens accrocheurs, les franciliens ont même obtenu le point de bonus défensif après avoir marqué une pénalité après la sirène. Au final Le Racing qui n'avait chuté qu'une seule fois à l'extérieur depuis le début de la saison, s'incline à Deflandre et descend à la 5ème place au classement. Le Stade Rochelais gagne une place et remonte à la 3ème place derrière Clermont et Toulouse.

Le prochain match pour le Stade rochelais, ce sera Samedi à Bristol dans le cadre de la Challenge Cup, en championnat ce sera le 22 décembre à Pau.