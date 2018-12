Le Stade Rochelais s'incline pour la première fois dans la Challenge Cup contre Bristol

La Rochelle, France

Bristol qui avait perdu le week-end dernier en match aller de la Challenge Cup , a pris sa revanche et s'est imposé ce samedi au Stade Marcel Deflandre, sur le score de 13 à 3.

Des anglais qui mettent fin à un cycle de 8 victoires , toutes compétitions confondues pour les maritimes. Voila deux mois et demi que les rochelais n'avaient plus perdu, c'est leur première défaite à domicile. Les rochelais restent toutefois leader de la poule 4, mais avec un point d'avance seulement sur les italiens de Zébre. Pour s'assurer un quart de finale à la maison, le Stade Rochelais devra désormais battre deux fois les italiens. La première rencontre aura lieu à la Rochelle le 11 janvier à 19 heures, et le match retour le 19 janvier à 15 heures en Italie.