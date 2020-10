Le Stade rochelais se méfie avant d'affronter l'UBB, une équipe qui "roulait sur tout le monde" l'an dernier

Pour la deuxième semaine consécutive, le Stade rochelais reste au stade Marcel Deflandre. Les maritimes rencontrent l'Union Bordeaux-Bègles ce dimanche 25 à 21h. C'est la 5e journée de championnat. Le 2e du Top 14, La Rochelle joue contre le 12e. Mais l'UBB a deux matchs de retard à cause de la situation sanitaire. C'est un match test et un peu plus compliqué à aborder pour les joueurs.

Après la large victoire de la semaine dernière contre Castres, 62 - 3, et le bon début de la saison de Top 14, les rugbymen rochelais se sentent bien. "On sait très bien que quand une équipe commence à enchaîner les victoires, la confiance vient toute seule", confie le troisième ligne Romain Sazy. Il poursuit : "on peut dire qu'on commence à être en confiance. Mais enchaîner une troisième victoire d'affilée, ça serait vraiment bien."

Pas d'excès de confiance

L'équipe de Bordeaux-Bègles, reste quand même une grosse affiche pour Romain Sazy. "La dernière prestation qu'il font, ils ont des individualités à tous les postes. _C'est une équipe très complète_, avec un bon manageur qui va les mettre dans de bonnes conditions pour le déplacement", explique-t-il.

La saison dernière, ils ont roulé sur tout le monde." - Pierre Aguillon, trois-quart centre rochelais.

Un avis partagé par son coéquipier Pierre Aguillon. "Pour être dans un match piège, il faudrait qu'on n'ait pas peur d'eux. Ils nous font peur _quand même, parce que la saison dernière, ils ont roulé sur tout le monde. Ça reste une très belle équipe. On les respecte énormément. On fait attention et on sait que c'est loin d'être un match facile_", argumente-t-il.

Après, l'équipe de rugby de l'UBB n'est pourtant pas en confiance : ils ont perdu leurs deux derniers matchs contre Lyon et Pau. "S'ils pouvaient continuer une semaine de plus, ça nous arrange", sourit Pierre Aguillon. Le dernier match entre les deux équipes, c'était le 22 décembre dernier. Les Girondins l'avaient remporté 25 à 15.