Le Stade Rochelais se qualifie pour les demi-finales du Top 14

Gérald Paris et Didier Morin en direct sur France Bleu La Rochelle pour commenter la victoire des maritimes

La Rochelle, France

Le Stade Rochelais s’est qualifié pour les demi finale du Top 14.ce vendredi soir, en battant le Racing 92 à Colombes 19 à 13. Les jaunes et noirs sont donc dans le dernier carré, et joueront le Stade Toulousain samedi 8 juin, à Bordeaux . Un succès arraché sur les terres du Racing devant plus de 2000 supporters de La Rochelle.

Le public rochelais © Radio France - Justine Hamon

Après le match, des centaines de supporters attendaient encore les joueurs et le staff de La Rochelle, à la sortie du stade . La victoire de Rochelle contre Colombes est un moment historique pour le club qui se retrouve dans le carré finale pour la deuxième fois de son histoire .

Un exploit arraché avec la manière

Les rochelais ont su être patients, en première mi-temps, et sont rentrés aux vestiaires avec une longueur d'avance : 12 à 3 en faveur des jaunes et noirs . Des rochelais qui ont aussi su être pragmatiques à l'image d'Ihaia West qui a même marqué parfois des pénalités à 49 mètres des poteaux en deuxième pérdioe de jeu. Seule la fin de match a été plus laborieuse avec des franciliens qui sont remontés au score faisant fondre l'avance des rochelais.

Les maritimes ont tenu bon , et sont donc dans le dernier carré, et ils joueront contre le Stade Toulousain samedi 8 juin, à Bordeaux, à 21 heures . Après 2017 face à Toulon , c’est la deuxième demi-finale en trois ans pour les maritimes. Un bel exploit pour un club qui n'était encore qu' en Pro D2, il y a 5 ans.